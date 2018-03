Engiadina - Puntraschigna sustegna il Festival da Jazz

Sco emprima vischnanca insumma approvescha la suprastanza communala da Puntraschigna in sustegn finanzial garantì per il Festival da Jazz. La cunvegna da prestaziun sustegna l’occurrenza da renum mundial per ils proxims trais onns cun 60’000 francs mintg'onn.