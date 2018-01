Puntraschigna sustegna project innovativ

La suprastanza da Puntraschigna ha decidì da sustegnair era en l'avegnir il project dal glaziolog Felix Keller per salvar il glatscher dal Morteratsch ed uschia mantegnair las reservas d'aua.

Puntraschigna sustegna a Felix Keller 2:32 min, dals 17.1.2018

La vischnanca da Puntraschigna ha sustegnì gia pli ditg il project da Felix Keller en connex cun il glatscher dal Morteratsch. En ina sesida ha il cussegl communal uss decidì da sustegnair vinavant il project.

Il project da Felix Keller, glaziolog da l’Academia Engiadina, prevesa da zugliar ina part dal glatscher cun naiv artifiziala. Uschia vul el impedir ch'il glatscher lieua a lunga vista. Emprims experiments la stad passada han mussà ch'i funcziunescha.

Ennevar cun sistem en furma da pendiculara

Per franar il regress dal glatscher stuess'ins ennavar radund 1 dals 15 kilometers quadrats dal glatscher. Quai tenor calculaziuns da Felix Keller. Per ennavar questa surfatscha sin in glatscher, stuess ins sviluppar in sistem da far naiv en furma d’ina pendiculara.

Finanziaziun anc betg garantida

Felix Keller quinta cun custs da radund 100 milliuns francs per sviluppar, bajegiar e duvrar il sistem per 30 onns. La finanziaziun n'è anc betg garantida. Sche tut va sco planisà, pudess il sistem ir en funcziun en trais onns. E suenter 10 onns avess il glatscher gia da cumenzar a crescher.

Quest sistem pudess ins duvrar sin tut il mund per garantir cun ils glatschers il mantegniment da las reservas d’aua, di Felix Keller.

RTR Telesguard 17.40