Puspè gronds donns pervia da bovas en la Val S-charl a Scuol

Ferms urizis han chaschuna sonda saira gronds donns sin il territori da la vischnanca da Scuol. Uschia è Scuol mo dus onns suenter las grondas auazuns danovamain pertutgà da malauras.





Sin il traject da la Val S-charl èn vegnidas giu pliras bovas e donnegià fermamain la via. Plinavant è er la lingia da la forza electrica vegnida stgarpada giu. Qua tras è la fracziun da S-charl serrada en ed è per il mument anc senza forza electrica. Pertutgà da quai èn en emprima lingia ils dus hotels a S-charl e las rodund 50 persunas ch’èn serradas en la Val S-charl.

Persunas ch'eran sin viadi han stuì vegnidas evacuadas

Sonda saira eran differents autos da viadi sin il traject tranter Scuol e S-charl cura che la bova è ida a val. Quels èn vegnids serrads en e 15 persunas han stuì vegnidas evacuadas cun in helicopter. Duas da quellas pir dumengia a bun’ura. Naginas persunas èn dentant vegnidas feridas. Quant temp che la Val S-charl resta serrada è anc betg cler.

Donns er en la Val d’Uina

Er en Val d’Uina ha la bova procurà per gronds donns. La via è serrada. Plinavant èn vegnids chaschunads donns en la Val Lischana. D’ina vart èn duas punts vegnidas stgarpadas davent e da l’autra vart è in enchaschament dal provediment d’aua da Scuol vegnì donnegià.

Infurmaziun detagliadas datti sut www.scuol.net

