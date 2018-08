Il cussegl communal da San Murezzan ha deliberà in credit da maximalmain 140’000 francs vi da la candidatura per il campiunadi mundial da snowboard e freestyle l’onn 2025.

Puspè in eveniment grond da sport en Engiadin'Ota

Suenter il campiunadi mundial da skis da l’onn passà a San Murezzan, vuless l’Engiadin'Ota puspè organisar in grond eveniment da sport. Questa giada candidescha la regiun da l’Engiadin'Ota per il campiunadi mundial da snowboard e freestyle. Il cussegl communal da San Murezzan ha decis senza cuntravusch da deliberar il credit da 140’000 francs per la candidatura.

Sco emprim vitg ha San Murezzan gia dà glisch verda al credit. Ils ulteriurs vitgs da l’Engiadina Ota han integrà il credit en il preventiv da l’onn che vegn. Ils preventivs han lura anc da vegnir acceptads da las differentas radunanzas generalas. La candidatura per il campiunadi mundial da snowboard e freestyle custa 400’000 francs.

In comité d’organisaziun stipulescha uss la candidatura en detagl. Quella è d’inoltrar tar la Federaziun internaziunala da skis FIS enfin l'avrigl da l’auter onn. Tar il congress da la FIS l’onn 2020 a Marrakesch decida la federaziun davart da la candidatura.

