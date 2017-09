"Quai è conferma e motivaziun"

Oz, 21:25

Riccarda Müller

Gianna Olinda Cadonau ha survegnì il premi Terra Nova da la fundaziun Schiller per ses debut sco autura da poesias, ses cudesch "Ultim'ura da la not", Marcella Pult-Palmara è vegnida undrada per sia traducziun per talian dal roman "La rumur dal flüm" dad Oscar Peer. Il premi è dotà cun 5'000 francs.