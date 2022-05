Bever cun in minus da be 12'000 francs

La radunanza communala da Bever ha approvà il rendaquint 2021. Quel serra cun in resultat marcantamain meglier che budgetà. Empè d’in minus previs da 182'000, resulta la fin da l’onn passà anc ina perdita da 12'000 francs.

Ultra da quai han ils 33 votants preschents approvà ina cunvegna da prestaziun per il svilup regiunal en la Regiun Malögia. La radunanza communala ha er ditg gea ad in credit maximal da 203'000 francs per segirar la qualitad d’aua da baiver en la Val Bever ed approvà in credit da pre-finanziaziun da 550'000 francs per installar lingias d’infrastructura per ina pitschna serenera en la val.

