La radunanza communala da Zernez ha approvà ier saira il preventiv da l'auter onn. Quel prevesa in gudogn da 745'000 francs tar expensas da 18,8 milliuns francs. Investiziuns nettas èn previsas per passa 5 milliuns francs. Il pe da taglia resta tar 84% da la taglia chantunala simpla.

En pli han ils da Zernez approvà divers credits posteriurs per plirs projects, uschia per exempel per il remplazzament da la serenera a Brail sco er per la sanaziun da la punt da la Via Grialetsch.