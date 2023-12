Puntraschigna prevesa l'auter onn ina perdita da stgars 270'000 francs tar expensas totalas da bunamain 31 milliuns francs. La radunanza communala ha approvà il preventiv per il 2024, sco la vischnanca scriva.

Grondas investiziuns fa Puntraschigna l'onn proxim, tranter auter per cuntinuar il project Ova da Bernina, per planisar la modernisaziun da la chasa da scola Puntraschins suot, e per la plazza da glatsch e sport Roseg. Quests dus ultims projects ston vegnir inoltrads per l'approvaziun a la radunanza communala avant la realisaziun.