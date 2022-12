Schlarigna po s'engaschar anc pli fitg per che persunas indigenas chattian in'abitaziun. Glindesdi saira ha la radunanza communala da Schlarigna approvà la lescha per promover abitaziuns per la populaziun indigena, communitgescha la vischnanca.

Vischnanca po construir sezza abitaziuns per indigens

La vischnanca po per exempel construir sezza chasas cun abitaziuns per indigens, sa participar a purtaders da construcziun respectivamain fundar tals purtaders, dar giu terren en il dretg da construcziun u sco proprietad a purtaders da construcziun, prender mesiras en il rom da la planisaziun locala u pudair cumprar terren da bajegiar. Quai che n'è betg planisà èn taxas directivas u restricziuns tar abitaziuns da dretg vegl.

Uschia vegn la vischnanca a cuntinuar cun lur strategia oriunda, numnadamain da porscher spazi d'abitar, enstagl da chargiar la proprietad existenta. Cun quella strategia po la vischnanca gia uss affittar 77 abitaziuns ad indigens.

Approvà preventiv 2023

Plinavant han ils da Schlarigna approvà il preventiv 2023. Quel quinta cun ina perdita da bunamain 900'000 francs. Ins quinta cun investiziuns da radund 3,97 milliuns francs. Il pe da taglia resta tar 50% da la taglia chantunala simpla.