L'Archiv cultural d'Engiadin'Ota festivescha quest onn ses 30avel giubileum. Durant quests trais decennis è la collecziun creschida per bleras truvaglias. Ils documents ils pli vegls dateschan dal 17avel tschientaner.

I sa tracta da regals u relaschs prezius – ramassads dapi l'onn 1988. L'Archiv cultural d'Engiadin'Ota posseda stgazis da l'art, da l'architectura, da la lingua, da la musica, e regurdanzas da famiglias bainstantas ed autras famiglias.

L'archiv sa chatta en la Chesa Planta a Samedan – en tut empleneschan las truvaglias 11 tschalers e duas stanzas. Truvaglias preziusas existan en mantun, sco per exempel in maletg en ieli da Tommaso Frizzoni da l'onn 1830, in prospect original da la Titanic da l'onn 1914 u il recept original da la turta da nusch.

Durant la fin d'emna dals 10 fin ils 12 d'avust festivescha l'Archiv cultural d'Engiadin'Ota ses giubileum cun in program da festa.

