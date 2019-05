Emprima badigliada per in nov spazi vital

Il spievel dal flum En è sa sbassà ils ultims decennis marcantamain, perquai vegn la regiun adina pli setga. Tge vul ins far encunter? Baggers, traxs e camiuns duessan translocar il terren, uschia che tut la regiun daventa puspè in spazi aquatic sco avant avant decennis. In project che vegn a custar radund 1,2 milliuns francs.

Bunamain 70 persunas èn stadas da la partida a l’emprima badigliada da quest project. Fatg part han surtut ils donaturs dals daners – numnadamain las Ovras Electricas c'Engiadina, l’Ovra electrica da Turitg EWZ, il chantun Grischun e las vischnancas da Scuol e Valsot.

Project pudess sa retardar

Durant las festivitads ha il president communal da Valsot, Victor Peer, communitgà, ch'il project pudess sa retardar. La raschun è in recurs ch'ina firma ha inoltrà en connex cun la surdada da las lavurs previsas. Oriundamain fiss stà planisà da cumenzar questa stad cun las lavurs.

