Ramosch mantegna ils vegls chanals d’aua

Bischens sut terra han remplazzà ils chanals da lain che mainan l’aua sin la prada. Ramosch vul mantegnair ina vegli ‘istorgia.

La fundaziun Svizra per la protecziun da la cuntrada (Stiftung Landschaftsschutz Schweiz) ha lantschà il project da refar ina part dals vegls chanals d’aua che existivan avant decennis sin ils munts sur Ramosch.

Ils chanals in lain

Ina simpla construcziun, in’aissa grossa da laresch sco fund, duos parids e mintga per meters ina traversa che tegna ensemen la construcziun. Cun quests chanals han ils perdavants sauà lur prada enturn il vitg.

Ils chanals – ina part da l’istorgia da Ramosch

Il chanals in lain avevan ina fitg gronda impurtanza per il vitg. Ramosch tocca tar quels vitgs che plova il pli pac in svizra. Per far ina buna racolta stuevan ils purs ramassar l’aua da 2’600 meters in chanals fin giu sin la prada sin 1’200 meters.

Cun quest project ins vuli preservar che l’istorgia dals chanals in lain van betg in emblidanza.