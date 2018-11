Raschun per far festa – 50 onns HC Zernez

Or da Actualitad video dals 18.11.2018.

Fundà il club da hockey da Zernez avevan avant 50 onns in pèr amaturs da hockey, sa regorda in dals co-fundaturs, Dumeng Duschletta. Surtut il fatg ch’i existiva gia en differents auters lieus clubs da hockey, haja finalmain intimà da realisar er en l’atgna vischnanca ina societad da sport d’enviern.

Battostas e rivalitads

Signifitganta per ils emprims decennis da l’istorgia dal club da hockey da Zernez è era stada la rivalitad che regnava sin il glatsch tranter ils «magliachognas» e las squadras adversarias.

Surtut gieus encunter il club da hockey da Sent (entant è quel integrà dapi onns en il CDH Engiadina) eran famus per grondas battostas ed ina u l'autra ferida dals giugaders suenter in derby engiadinais, sa regorda Duschletta:

Ils gieus encunter ils da Sent sumegliava mintgatant plitost ad in tagliar laina en guaud sco in match da hockey !

Entant ha la tecnica da giugar a hockey sa midada marcantamain en congual cun anc avant 20 enfin 30 onns.

L’emprima squadra dal HC Zernez gioga dapi plirs onns en 3. Liga.

3. liga e collavuraziun activa per la giuventetgna

Actualmain saja la situaziun dal Club da hockey Zernez fitg buna. Sper l’emprima squadra ed ina squadra da seniors porscha il HC Zernez er als pli giuvens hockeyaners la pussaivladad d’emprender e giugar il sport sin il glatsch.

Per pussibilitar als giugaders pli talentads ed ambiziunads dapli, collavura il HC Zernez er cun autras squadras. Oravant tut cun il CDH Engiadina, nua che 2,3 giugaders da Zernez èn questa stagiun en acziun, uschia il president dal HC Zernez, Jörg Rodigari.

Motiv per far festa

En occasiun dal giubileum ha il HC Zernez envidà ad in inscunter per festegiar l’anniversari da la societad. Dad ina vart cun in turnier da hockey per uffants l’avantmezdi.

Il suentermezdi s’han duelladas differentas squadras en il turnier maschadà. Da la partida èn er giugaders d’ina squadra da la Bavaria. La saira ha il club envidà ad ina sairada da giubileum cun musica e trategniment.

