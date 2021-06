Sophie Badel da Guarda è partida avant 15 onns per emprender cuschinunza, è vegnida undrada sco scheffa da bar l’onn 2017, ha maridà ed è turnada sco mamma cun sia famiglia enavos a Guarda. Ensemen cun ses um Felix Hüfner mainan els ussa l’ustaria Crusch Alba.

Sophie Badel fa l'ustiera, Felix Hüfner maina la cuschina. El era gia avant cuschinunz, cuschinunz da gourmet. Fin questa primavaira e el stà il Sous-Chef en il Teufelhof a Basilea. Lur siemi è che la Crusch Alba daventia in lieu per buccas finas, però era in lieu d’inscunter per ils indigens vi da la maisa radunda.

Esser spezial è lur spezialitad

Il credo da la cuschina èn products natirals da la stagiun, sche pussaivel da la regiun u da l’atgna racolta en ils conturns da Guarda. Felix Hüfner ha emprendì da sia tatta che «temp» è ina da las pli impurtantas ingredienzas per cuschinar. Dapi lura è «temp» sia ingredienza preferida. Uschia cuschina el tratgs genuins, simpels che dovran però bler temp. Ed el fa atgnas creaziuns da tratgs ids en emblidanza.

Preistorgia

Avant plirs onns è vegnida vendida la chasa cun la Crusch Alba ad in commerziant tessinais. Pli tard ha il davos ustier serrà las portas da l’ustaria cun ir en pensiun. Per evitar ch'il possessur tessinais vendia la chasa per far segundas abitaziuns e che l'ustaria serria per adina, è la Pro Guarda s'engaschada per evitar quai. Il figl dad in dals confundaturs da la Pro Guarda ha sin quai cumprà la chasa. El metta a disposiziun ussa la chasa, per in pretsch onest, als novs manaders da la Crusch Alba.