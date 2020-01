Not Carl, giurist, anteriur deputà per il PPS ed anteriur president communal da Scuol, inoltrescha in recurs tar il mediatur public. Not Carl pretenda ch'il princip d'objectivitad saja vegnì malduvrà massivamain en il film documentar da SRF:

Nossa regiun n'è betg corrupta ed era betg nossa dretgira e nossas instanzas communalas

Laschà davent intervista cun Not Carl

Gia il matg 2019 era Not Carl vegnì dumandà, sch'el saja pront da far in' intervista cun SRF. Suenter in intensiv barat da mails ha il team da SRF fatg in' intervista cun Carl da radund 15 minutas, ma quella na saja betg vegnida integrada en il film. Not Carl è cumplainamain da l’avis che sias respostas na correspundevan betg a la dramaturgia dal film.

Massivas reproschas vers la dretgira regiunala

Oravant tut las reproschas dal giurist dad Adam Quadroni envers il president da la dretgira regiunala, Orlando Zegg, han ravgentà Not Carl. Causa l’obligaziun dal secret professiunal n'haja Zegg sez betg savì prender posiziun sin las reproschas.

En il film saja Orlando Zegg vegnì attatgà persunalmain. Perquai haja el uss sez savì inoltrar in plant pervia da violaziun da l’onur. Quel vegnia tractà d'ina dretgira independenta a Son Gagl.

Il film «Der Preis der Aufrichtigkeit»

Ils 4 da december 2019 ha SRF preschentà il film «Der Preis der Aufrichtigkeit». Il film accumpagna ad Adam Quadroni, ch'è vegnì enconuschent sco whistleblower en il cas dal cartel da fabrica en Engiadina Bassa, en sia vita suenter il scandal da cartel.

Servetsch da mediaziun Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen En Svizra datti quatter servetschs da mediaziun, per mintga regiun linguistica in. Per SRF è responsabel il servetsch da mediaziun da la Svizra tudestga.

Mintgin dastga inoltrar entaifer 20 dis suenter l’emissiun in recurs. Quella sto vegnir formulada en scrit. Il servetsch n’ha betg l’autorisaziun da decider u la cumpetenza da relaschar decrets penals. Suenter 40 dis infurmescha il servetsch als participants sur da la maniera co schliar la situaziun. Avess la posiziun dal servetsch da mediaziun betg esser cuntentaivla, datti la pussaivladad da recurrer tar l’autoritad independenta da recurs davart radio e televisiun.

RTR actualitad 12:00