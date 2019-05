Walter Erni da Scuol va in pensiun e survegnì in regal – manischar in Ferrari 458 Spider.

Walter Erni è fan dal Ferrari e guarda tut las cursas. Pudair manischar sez in Ferrari è adina stà ses siemi. Amis, enconuschents, parents ma oravant tut sia dunna han fatg il regal per il 65avel da Walter Erni. Durant in’emna han els prendì a fit in Ferrari 458 Spider.

Quest è betg in auto per ir lung las vias engiadinaisas, me era betg per l’autostrada, uschè Walter Erni. Il pli gugent va el si e giu dals pass da muntogna, qua ins auda il tun dal motor, qua senta ins il squitsch sin il sez, cura ch'ins smatga sin il gas.

Avair 600 chavals sut il tgil, quai es fenomenal

