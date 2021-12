In territori, dus pajais – In virus, duas soluziuns

1 / 3 Legenda: Ils restaurants da muntogna èn bain frequentads. RTR, Georg Luzzi 2 / 3 Legenda: La pendiculara da Samignun. RTR, Georg Luzzi 3 / 3 Legenda: Il restaurant «Alp Trida» Samignun. RTR, Georg Luzzi

La gronda maioritad dals giasts vegn da la part svizra. Samignun ha avert ils hotels e quels èn bain occupads. En Austria percunter vala in lockdown fin ils 13 da december. Ils hotels èn tuts serrads, perquai vegn mo ina pitschna part da quella vart per giudair las emprimas stortas en la naiv.

Cun tut las mesiras e differenzas, oravant tut giasts da la Germania han chattà la via en Samignun. Blers dad els han midà a curta vista l’idea, empè dad empustar vacanzas en Austria han els chattà a Samignun la chombra en in hotel.

RTR ha visità la regiun da skis e discurrì cun divers giasts ed era cun il directur da las pendicularas Samignun. La grondischma maioritad ha fatg la squitta e dastga cun quai ir senza dubis cun ils skis. Quels senza squitta dastgan era ir cun skis, però be sin il territori svizzer.

Restaurants bain amplids

En Austria è avert be in restaurant e quai be per takeaway. En Svizra percunter èn las portas avertas. Ma era là na datti betg massas da glieud. Atgnamain sa chattan ins anc en la stagiun morta, perquai datti lieu per tuts.