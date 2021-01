Il nov gremi «Culturissem» ha definì otg differentas partiziuns cun las suandantas tematicas:

Lingua rumantscha

Musica

Teater, saut e film

Art figurativ

Litteratura

Culinarica

Tradiziuns, usanzas ed istorgia

Architectura, design ed artisanadi

8 temas, 8 experts, 1 finamira

Mintga tema vegn tgirà dad experts, ch’èn en contact cun ils acturs regiunals per in barat activ. Previs èsi d’avair almain 16 novs eveniments culturals fin il 2022. Part da la cumissiun «Culturissem» fan sper dus represchentants da la destinaziun turistica Engiadina San Murezzan – Adrian Ehrbar, Vera Kaiser, Bettina Plattner e Mirella Carbone. Fadri Guidon sesa en il gremi per la cumissiun da cultura Regiun Malögia.

L’idea per fundar in tal gremi saja naschida gia il schaner 2020 durant ina sesida d’infurmaziun da la destinaziun turistica. Represchentants da l’organisaziun Engiadina-San Murezzan e da la scena da cultura engiadinaisa han tschertgà ina via per pussibilitar in access direct a la spierta culturala locala per giast ed indigens.

Il gremi «Culturissem» s’entaupa quatter giadas l’onn per discutar e decider davart novas ideas. Suenter vegnian quellas realisadas e publitgadas tras la destinaziun ESTM.