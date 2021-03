Per diversas organisaziuns e societads en Engiadin’Ota e la Bregaglia èn dumandadas voluntarias e voluntaris che porschan maun per diversas lavurs. Per exempel vegnan prestadas 1'100 uras l’onn da voluntarias e voluntaris en la chasa da tgira Promulins a Samedan, di Othmar Lässer, il mainaproject dad «Insembel».

Post da coordinaziun regiunal

Savens na sappian persunas interessadas per lavur voluntara ed er organisaziuns ch’èn avisadas sin agid voluntara però betg nua ch’ellas pon s'annunziar, di Othmar Lässer. Perquai han ins inizià il project «Insembel». La finamira è da sviluppar in post da coordinaziun per voluntarias e voluntaris en la regiun.

Sustegn da vischnancas

Ils custs totals per l’entir project prevesan var 185’000 francs. La gronda part vegnia finanziada da fundaziuns ed organisaziuns solidaras. Dumandà saja tenor Othmar Lässer però er sustegn da las vischnancas. Quai oravant tut per la promoziun dal project. Numnadamain possia quest project be avair success sche la populaziun enconuscha era el.

Planisà è da pudair metter en funcziun il post da coordinaziun regiunal en furma d’ina plazza parziala da var 25% il zercladur da quest onn.