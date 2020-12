La regiun Malögia ha stipulà ina strategia che duess mussar la via per ils proxims 10 onns e dapli.

La strategia da svilup regiunala duess esser in instrument per planisar e manar la regiun en l'avegnir, quai che reguarda differents temas sco per exempel il turissem, la digitalisaziun, l’Engiadina’Ota e Bregaglia sco lieu da lavur e da viver, ma era tut il tema da la sanadad.

La regiun Malögia ha uss era suttascrit il contract cun il chantun, uschia che eventuals projects sancziunads da la regiun survegnan era sustegn da vart dal chantun.

La lavur operativa vegn a far il sviluppader regiunal, ma la batgetta en maun tegna vinavant la regiun Malögia. Differentas gruppas da lavur duessan ussa realisar e progredir ils emprims projects tenor questa strategia.