Sustegn per in center da freestyle en Engiadin'Ota

Planisà è il center tar l'anteriura schanza olimpica dador San Murezzan. Il project porscha activitads per profis e sportists da hobi durant l'entir onn. Ils custs vegnan ad esser tar radund 10 milliuns francs.

Activitads dadens e dador

Previs è da construir dad ina vart ina halla cun trampolins, la pussaivladad da rampignar u da giugar golf. Da l'autra vart duai vegnir realisà in spazi dador cun in implant per trenaments tecnics per skiunzs, in pumptrack ed in implant da Big Air. Quel pudess ins duvrar als campiunadis mundials da Ski Freestyle e Snowboard l'onn 2025 en Engiadina sco lieu da concurrenza.

Cun il sustegn da la Regiun Malögia po uss vegnir inoltrà il project tar il chantun. Sche quel dat glisch verda e sa participescha al project pon ins cumenzar cun la planisaziun concreta.

Sche tut va bain vegn il nov center da freestyle lura ad esser pront l'onn 2023.