In project per animals, ogna e turissem

I saja stà cundiziun da far betg be in pitschen «parc naziunal», in territori protegì, mabain er porscher insatge per il turissem, di il biolog ed anteriur magister, Jost Fallet:

Là datti però il conflict tranter quant vulain nus proteger e quant vulain nus mussar.

I funcziuna dentant detg bain il mument, uschia il biolog. E quai giaja er bain a prà cun ina tscherta lingia da Bever che vul mantegnair ina natira intacta e genuina. Ins haja mai vulì gronds projects turistics sco en autras vischnancas en l'Engiadin'Ota, schegea che plirs fissan vegnids en dumonda.

Spazi da viver per peschs, utschels, vipras e casturs

Betg be per peschs ed utschels porscha la zona renatiralisada da l'En in refugi. Era auters animals chattan ins en la vischinanza. In problem èn stadas las vipras cruschadas, che vivevan pli baud en ils rempars che chanalisavan l'En.

Uschia èn quellas avant la renatiralisaziun vegnidas allontanadas e dischlocadas en la regiun. Cun agid da chips vegn uss controllà, sche las vipras turnan e schegea cura. Tenor Jost Falett dettia pauc conflicts tranter la glieud e la vipra cruschada, schegea ch'ella saja derasada en la regiun.

Era la ludra ed il castur han chattà la via en la zona renatiralisada. I vegn speculà ch'il pled Bever vegn dal pled gallic Beberos (Biber = castur) ed uschia savess quai esser, ch'il castur è turnà en in da ses origins.