Dar enavos a l’En sia libertad e stgaffir cunquai nov spazi vital. Quai, l’idea da la revitalisaziun da l’En tranter Schlarigna e Zuoz. Actualmain èn ils baggers en acziun sin il territori a Bever. Per en tut 10 milliuns francs vegn qua schlargià il spazi da l’En da 15 meters enfin ussa sin ina largezza totala da radund 90 meters. Cun quest pass na vul la vischnanca betg mo deliberar l’En or da ses corset artifizial, mabain era far attent sin lur cuntrada e daventar in center da cumpetenza per ognas e revitalisaziun da flums.

