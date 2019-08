Il 1956 è vegnida construida la chasa Puntota – in dachasa per persunas attempadas. Durant ils ultims 3 onns è quella vegnida adattada als basegns d’ozendi. Ussa è quai ina chasa da tgira per 65 persunas, da nov er cun ina partiziun per 12 persunas cun demenza.

Partiziun da demenza

Las novas localitads porschan in’infrastructura ideala per persunas che sa chattan en differents stadis da demenza. Locals gronds per passentar il temp, ina stiva da schember, in curtin verd cun blera bostga e bancs e schizunt in bigl amez. La finamira è da porscher circumstanzas sumegliantas al dachasa usità, simplamain sut surveglianza da persunal scolà.

Sper la nova partiziun è vegnida renovada tut la chasa da tgira ed attempads. Stanzas novas e pli grondas, novs locals d'inscunter e per mangiar, la cafetaria, il stgaudament, ils conturns, biros per persunal e bler auter pli.

L’avertura uffiziala ha lieu ils 2 da settember.

Maletg 1 / 5 Legenda: Sgrafits engiadinais e locals da schember per meglierar il bainstar. RTR, Georg Luzzi Maletg 2 / 5 Legenda: In bigl amez il curtin – in bigl che sveglia las regurdientschas. RTR, Georg Luzzi Maletg 3 / 5 Legenda: Vista or da la fanestra sin il tract da las chombras. RTR, Georg Luzzi Maletg 4 / 5 Legenda: La Chasa Puntota a Scuol. RTR, Georg Luzzi Maletg 5 / 5 Legenda: Da sanestra; Chasper Cadonau, architect, Ursina Mengiardi, presidenta e Roland Weber, mainagestiun. RTR, Georg Luzzi

