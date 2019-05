Monika Krüsi dapi in onn al timun da Repower

Monika Krüsi è persvadida che la situaziun sa mida adina puspè sin il martgà, dentant haja Repower ils dretgs instruments per dumagnar tut las sfidas.

Dapi il 2013 puspè dividenda

Grazia al bun resultat annual da l’interpresa d’energia – la Repower scriva in gudogn net da 16 milliuns francs – datti er puspè insatge per ils acziunaris. La radunanza generala ha approvà ils 50 raps per aczia. Ed il CEO Kurt Bobst è da buna speranza ch’i dettia er en l'avegnir ina dividenda.

Trend positiv

Malgrà la situaziun difficila sin il martgà d’energia saja la Repower sin ina buna via.

Nus vain cuntanschì cun la producziun d’energia en l’Italia fitg buns resultats.

L’interpresa ha pudì augmentar il volumen da gestiun per ulteriurs 5% durant l’onn passà e la direcziun vesa anc adina potenzial per l'interpresa da sa sviluppar en l’Italia. Bunas perspectivas dettia er en auters secturs, ha ditg il CEO a la radunanza generala da la Repower a Puntraschigna.

Legenda: Ils acziunaris durant la 115avla radunanza generala da la Repower a Puntraschigna. RTR

Investiziun en la Val Puschlav

Sche las duas vischnancas da Poschiavo e Brusio dian gea a l'urna ils 19 da matg 2019, investescha Repower ils proxims quatter onns total 150 milliuns francs en las duas ovras idro-electricas existentas a Robbia e Miralago.

