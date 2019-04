La Swisscom vul construir a Ftan in nov implamt da comunicaziun

Lieu per la nova antenna da telecommunicaziun duai esser il clutger da baselgia

Abitantas ed abitants da Ftan sa dostan cunter quella decisiun

Suenter Valbella e Rueun datti uss er a Ftan resistenza cunter ina nov'antenna da 5G. Sco quai che las gasettas Bündner Tagblatt e Südostschweiz rapportan, veglian abitantas ed abitants da Ftan sa dustar cunter la dumonda da la Swisscom da vulair installar ina nova antenna da telecommunicaziun en il clutger baselgia.

Sco quai che las gasettas scrivan vegnia preparà in recurs cunter la dumonda. Er la protecziun da la patria dal Grischun dal Sid ponderescha in recurs, il clutger da Ftan è in object protegì.

