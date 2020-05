Pront sin l’ultim zac – uss ston be anc vegnir ils clients.

«La Terrassa» è pronta per retschaiver giasts

Finalmain èsi uschè enavant – era las portas dal restaurant La Terrassa a Scuol èn avertas. Ils ustiers han installà las ultimas paraids per segirar la distanza tranter las maisas.

Corina Mengiardi e Paul Renn han rumì il local da giugar e fimar per plazzar anc dapli maisas. Tut quai per segirar a lur clientella la segirtad pretaisa. Tar mintga maisa dastgan seser quatter persunas e tranter las maisas è vegnida montada ina paraid da vaider acrilic.

Durant il lockdown aveva l'ustaria purschì a lur clients in take away. Ed ussa spereschan ils ustiers da beneventar puspè ils giasts en lur localitads amez il vitg da Scuol.

Inscriver n'è betg obligatoric

Era Corina Mengiardi e Paul Renn han preparà in formular, nua che tut ils preschents dastgan notar lur num e numer da telefon. Ma la maioritad dals clients è enconuschenta a Corina Mengiardi uschia surpiglia ella quella lavur per ils giast. Oravant tut lavurers vegnan tar els a mangiar gentar. Ils ustiers spereschan uss che tut daventa puspè uschia sco avant il lockdown.