Rico Parli era creschì si sco figl pli vegl da purs a Sta. Maria en la Val Müstair. Durant ses temp sco reverenda, l'emprim 9 onns a Lavin e suenter fin tar la pensiun a Zuoz, ha el adina puspè lantschà ideas ed intimà da realisar projects en la regiun.

Chasa Fliana

Sper sia lavur sco reverenda ha el fundà il 1956/57 la scola da puras, la Chasa Fliana a Lavin. Cun sia perseveranza ha el era cuntanschì ch’igl è vegnì fabritgà il center da dimora per students en Engiadina, il «Convict».

10 onns decan

Tranter il 1978-1988 ha Rico Parli presidià la Sinoda retica sco decan. Ultra da quai è il trapassà er stà plirs onns en il cussegl chantunal da baselgia. Per ses engaschament persunal aveva il Chantun Grischun surdà a Rico Parli il 1985 in premi da reconuschientscha. Ed er la CRR aveva surdà al Zuozingher in premi 5 onns pli tard. Suenter sia pensiun sco reverenda da la plaiv da Zuoz e Madulain ha Rico Parli tranter auter er registrà singuls predis da dumengia per RTR.

Ils ultims dis da sia vita ha Rico Parli passentà en la Chasa da tgira Promulins a Samedan. La sepultura ha lieu ils 9 da settember en la baselgia San Luzi a Zuoz.

