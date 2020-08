Dapi il 2006 vegn il letg da l’En renatiralisà en singulas etappas tranter Schlarigna a Zuoz. I manca anc la part a La Punt Chamues-ch e quella a Schlarigna per cumplettar il project regiunal. In project ch'avess cun sia grondezza in effect da pionier en tut la Svizra.

2,5 km lunghezza

Per realisar la part da Schlarigna dovri 480m2 terren agricul. Cunvegnas e soluziuns cun ils possessurs sajan gia chattadas u sin buna via, uschia il president communal, Christian Brantschen. Cun la revitalisaziun da l’En dettia in augment da valur ecologic ed er dapli spazi per fauna e flora. Ultra da quai minimeschian ins cun il project er il ristg d’inundaziuns a Schlarigna. L'entir project vegn preschentà l'emprima giada a la radunanza communala.

Legenda: Uschia duai il traject guardar ora suenter la revitalisaziun. MAD, Vischnanca Schlarigna

4,8 milliuns francs

Ils custs per il project «revitalisaziun En Schlarigna » vegnan suttamess a la populaziun il december. La vischnanca da Schlarigna ha da purtar maximalmain 20% da quels – damai 960'000 francs. Previs è da cumenzar cun las lavurs da renatiralisaziun da l'En a Schlarigna l’atun dal 2021.