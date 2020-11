Proxima fasa da project per etappa a La Punt Chamues-ch

Dapi il 2006 vegn il letg da l’En renatiralisà en singulas etappas tranter Schlarigna a Zuoz. I manca anc la part a La Punt Chamues-ch e quella a Schlarigna per cumplettar il project regiunal.

1.8 milliuns francs per project da construcziun e d’exposiziun

Il Chantun e l’uffizi federal d’ambient han approvà la fasa dal preproject per la revitalisaziun da l’En e da l’aual Chamuera a La Punt Chamues-ch. Cun quai pon ins uss ir en la proxim’etappa – la fasa dal project da construcziun e d’exposiziun. Qua piglian experts sut la marella ils puncts centrals sco l’ecologia, l’aua da fund, l’ambient, l’agricultura e l’infrastructura ed elavureschan plirs rapports. Tenor il messadi per la radunanza communala èn prevesids custs da total 1.8 milliuns francs per l’elavuraziun da questa fasa da project. Finanzià vegn il project dal chantun, da las ovras electricas da Turitg EWZ e da la vischnanca.

Il suveran decida a la radunanza communala da venderdi saira davart il credit.