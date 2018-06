Il chor viril d'Engiadina Bassa sin via per chantar avant la giuria

Ils organisaturs discurran da radund 10'000 persunas ch'han visità ils davos dis la citad da Chiavenna en occasiun da «Rezia Cantat» - la festa da chant chantunala extra muros. Radund 140 chors han chantà e giudì l'atmosfera da stad en la citad veglia da Chiavenna. Inizià la festa sur cunfin han ils dus chors da Samedan e Chiavenna – il chor viril da Samedan ed il chor Eco del Mera.

Premiera per chanzun «Rezia Cantat»

Durant in act festiv cun in cortegi sin la Piazza Bertacchi han ils participants da la festa da chant intunà per l'emprima giada «Rezia Cantat», ina cumposiziun da Flavio Bundi, creada aposta per l'eveniment sin terren talian.

Cumpliments per l'organisaziun

Chantaduras e chantadurs han ludà l'organisaziun da la festa da chant a Chiavenna. Surtut il fatg che la punctualitad è stada fitg buna durant l'entir program da la fin d'emna è vegnì menziunà da tut las varts.

