Rimnada da plastic

La Regiun Engiadina Bassa / Val Müstair collavura cun ina firma che producescha granulat per reutilisar il plastic.

Empè che tut riva en il satg da rument ha la regiun contactà ina firma che producescha ina sort granulat cun il plastic rimnà. Ord quai granulat fan els alura puspè novs materials da plastic sco per exempel bischens, canisters e per part perfin buttiglias. La qualitad da plastic main buna riva tar l’industria da cement. Là vegn il granulat duvrà per brischar e producir il cement.

Per animar la populaziun da sortir il plastic prevesa la regiun da vender satgs per in pretsch pli bunmartgà congualà culs satgs da rument. Gratuitamain na saja betg pussaivel, tenor il mainagestiun Rico Kienz. Cun las entradas saja previs da cuvrir tut l’organisaziun da transport.

Sche tut vegn a funcziunar sco previs, lura vegn ad avair mintga vischnanca divers lieus per ramassar plastic, ma betg tants sco per il rument.