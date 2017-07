Riverwalk 2017 va sin ils fastizs da l’En

Cun chaminar lung il flum da sia funtauna fin nua ch’el riva en ina nova aua, vulan giuvenils da la Svizra, l’Austria e la Germania render attent sin l’impurtanza da las auas. Ch’ins ha da tegnair tgira dals flums en las Alps che èn vi dal svanir.

21 persunas tranter 15 e 30 onns sa participeschan a la quarta ediziun dal Riverwalk organisà dal WWF. Durant trais emnas vulan ils giuvenils scuvrir ils ultims flums intacts en Europa e gidar a proteger els.

3 emnas plain acziuns

Dals 14 da fanadur fin als 5 d’avust 2017 chaminan ils giuvenils lung il flum En. Els èn er en viadi cun velo e bartgas sin il traject da 500 km da Malögia fin a Passau. Cun lur differentas activitads vulan els sensibilisar la glieud per proteger las auas er en avegnir.

Emprimas notgs fraidas

Surprais da las temperaturas plitost frestgas a Malögia, han ils giuvenils passentà las emprimas notgs sin il campadi cun temperaturas da paucs grads sur 0 grads. Las temperaturas e l’aura en general è perquai er ina da las pli grondas sfidas ch’ils giuvenils menziunan unisono avant ch’els partan per il Lej da Longhin, tar la funtauna da l’En. Ils proxims dis fa la gruppa sut il patronat dal WWF adina puspè fermativas en Engiadina e sa scuntra cun politichers e tschertga il discurs cun la glieud per via.