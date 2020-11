Reservaziun digitala duess procurar per segirezza per il giast e per il gastronom.

Hoteliers e gastronoms oravant tut da restaurants da muntogna eran da la partida a Zernez per sa laschar preschentar il sistem digital per reservar maisas.

Avantatgs per il giast ..

Per il giast duess il sistem da reservar digital, vul dir cun in'app u per online, purtar ina survista da las pussaivladads per ir a mangiar. Il giast duess pudair far la reservaziun oravant e finalmain er gist avair ina conferma da la reservaziun.

.. ma era per il gastronom

Cun annunziar a temp en furma digitala la reservaziun sa il gastronom ordavant quantas persunas, cura e quant ditg ch’els restan en il restaurant. Ultra da quai vegn il giast registrà automaticamain, quai dat damain lavur per ils collavuraturs.

La Roadshow è vegnida organisada da la ITG Interessengemeinschaft Tourismus Graubünden, da Gastro Grischun e da Grischun Vacanzas. Las grondas finamiras èn d’evitar in donn d'image, evitar hotspots en destinaziuns turisticas e finalmain procurar per tuts in buna stagiun d’enviern.

Sco giast era da la partida era la media chantunala, Marina Jamnicki. Ella ha infurmà sco che hoteliers e gastronoms han da reagir ed organisar tar cas da corona tar giasts e collavuraturs. Ella ha appellà a tuts d’avair in fitg bun concept da segirezza.