Rument da l’Engiadin’Ota fa viadi fin a Niederurnen

Ch'il rument vegn finalmain dismess en ina ardera en il chantun Glaruna, bun 150 km davent da Samedan e betg ad Untervaz, ha motivs finanzials.

La brischera da Niederurnen è anc vegnida realisada cun sustegn finanzial da la Confederaziun. Quella ad Untervaz è fabritgada suenter l’onn 2000. Dapi lura na datti naginas subvenziuns pli ed igl n’è betg pli permess da deponer material organic simplamain en il terren. Quai sco ch’igl era er en Engiadin’Ota il cas cun la deponia a Bever.

Pretsch segirà fin 2020

Avant 15 onns haja il Circul d’Engiadin’Ota suttascrit il contract cun l'ardera a Niederurnen. La Regiun Malögia ch'è a partir dal 2018 la furma successura dal Circul ha surpiglià la cunvegna che dura anc tschintg onns.

Suenter saja da tractar danovamain cun ils partenaris, uschè il manader da l’Associaziun per economisar il rument d’Engiadin’Ota / Bergiaglia (ABVO), Martin Aebli.

Il squitsch è grond

Il giavisch ch’il rument da l’Engiadin’Ota vegniss er dismess ad Untervaz, sco la gronda part da las vischnancas en Grischun, saja adina puspè in tema. Il pretsch vegn dentant a restar il punct decisiv per la decissiun. Actualmain è il pretsch per tonna rument tar 135 francs a Niederurnen e 165 francs ad Untervaz. Il chantun haja entant er stritgà il sustegn finanzial per il transport dal rument davent da Landquart. La consequenza è che l'ardera dad Niederurnen paja uss l'import per ils ultims kilometers, ha declerà Martin Aebli.

300 kilos l’onn

Tenor statistica producescha ina persuna rument da 300 kilos l’onn. L’Engiadin’Ota transporta en tut mintg’onn 10’000 tonnas cun il tren fin a Landquart e da là davent cun camiuns fin a Niederurnen. Il volumen saja restà pli u main il medem ils ultims onns. Quai cun damain rument da giasts en val, dentant cun adina dapli material d’emballascha per tut la rauba che sto vegnir dismessa.

