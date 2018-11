Be anc dus emnas e mez e lura han lieu a San Murezzan las cursas da la cuppa mundiala da skis. L’enviern, n’è dentant anc betg propi arrivà. Tar ils organisaturs na datti però nagin motiv per panica. Per l'ina, constatan las temperaturas dapi l’emna passada per far naiv artifiziala e per l’autra han ins avunda aua per producir ella.

Tenor Martin Berthod, il president dal comité d’organisaziun, avessan ins dentant era plaschair da la naiv natirala. Schizunt curt avant las cursas, cura ch'ella faschess probablamain dapli lavur a tut las gidantras ed als gidanters. Ina cuntrada alva saja tenor Berthod adina giavischà tar talas occurrenzas, oravant tut ord punct da vista turistic.

RTR Telesguard 17:40