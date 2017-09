S-chanf: Alloschi temporar per migrants

Migrants che entran sur cunfin en las vals Bregaglia, Puschlav, Val Müstair ed Engiadina Bassa vegnan manads directamain a S-chanf.

A S-chanf duajan migrantas e migrants che sa chattan illegalmain en Svizra e vegnan tschiffads da la guardia cunfin pudair star sur notg fin ch’il cas è scleri e la persuna po vegnir transportadas enavos en il pajais nua ch’els èn arrivads, quai scriva l’uffizi federal da duana.

Alloschi a S-chanf enstagl hotel al cunfin

Enfin uss servivan hotels en la vischinanza dal cunfin sco alloschi per ils migrants che arrivavan sur il cunfin senza permiss. Quai chaschunava dentant custs, quei scriva l'Uffizi federal da duana. Per las vals dal sid datti ussa ina soluziun. Il chantunament militar a S-chanf serva sco alloschi per ina notg e sco lieu d’interrogaziun.

Persunas che prevesan d’inoltrar ina dumonda d’asil vegnan tramessas enavant en in dals centers dal secretariat per migraziun. Tut ils auters che na prevesan betg d’inoltrar asil en Svizra vegnan manads enavos sin il cunfin e surdads a quai pajais nua ch’els en vegnids sur cunfin.

Cun questa mesira vegnia quai cunzunt spargnà daners. En il Grischun arrivan actualmain paucs migrants sur cunfin. A S-chanf èsi perquai da quintar cun paucas pernottaziuns da migrants, uschè l’Uffizi federala da duana.

