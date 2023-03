Dus onns suenter il 100avel giubileum da la Societad da dunnas S-chanf vegn quella regiuvinada. Pliras novas commembras giuvnas portan nov schlantsch en l'uniun ed ina dad ellas surpiglia era da nov il presidi. Sin Tina Derungs, ch'era 35 onns la presidenta, succeda mardi saira Marisa Graf. Il midament vegn ad avair lieu durant ina radunanza generala extraordinaria.

Tar la davosa radunanza generala en november èn nov commembras novas entradas en l'uniun. Tuttas mammas giuvnas da S-chanf che vulan s'engaschar en l'uniun. Per las fin lura anc sis ni set dunnas activas, tuttas tranter 70 e 80 era quai ina fitg bella surpraisa, ha Tina Derungs ditg envers RTR.

1 / 5 Legenda: Excursiun da la societad da dunnas avant var 25 onns. Societad da dunnas S-chanf 2 / 5 Legenda: La marenda suenter avair schubregià la baselgia. Societad da dunnas S-chanf 3 / 5 Legenda: Las lavurs a maun èn adina puspè vegnidas vendidas durant in bazar. Societad da dunnas S-chanf 4 / 5 Legenda: Durant il temp dal Maraton da skis engiadinais ha la societad da dunnas er procurà per ina pitschna ustaria en il vitg. Societad da dunnas S-chanf 5 / 5 Legenda: Uschia han ils giasts ed indigens a S-chanf pudì giudair las buntads da la Societad da dunnas da S-chanf. Societad da dunnas S-chanf

In'uniun veglia

La societad da dunnas era vegnida fundada dal 1921 da la plevonessa Betty Andry. Ella organisava regularmain suentermezdis d'attempads ed in viadi da stad. Las dunnas han dentant era fatg cun stgaina ensemen ni organisà in bazar. Il nov program annual pudess uss sa midar in zic. Ponderà han las commembras giuvnas d'organisar turas da velo, spassegiadas ni occurrenzas cun lur uffants.