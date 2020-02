Responsabel da manar normalitad en la situaziun actuala a S-chanf è dapi il cumenzament da l’onn Riet Campell. El è vegnì elegì l’atun passà sco president communal da S-chanf. Per el saja quai schon spezial da vegnir en il biro la damaun. Laschar pender il chau na vegn dentant betg in dumonda per Riet Campell.

Actualmain han ins engaschà in biro extern che fa la contabilitad ed ina dunna che maina il secretariat. Tscherner nov persunal vul ins tenor il president communal pir, cura che las cumpetenzas e las lavurs dal biro sajan organisadas.

Communicaziun averta

Grat è Riet Campell, ch'ils collavuraturs communals ed er la populaziun han grond’encletga. Perquai metta el gronda paisa sin ina communicaziun averta.

Causa ch'il cas en connex cun las irregularitads en la gestiun forestala è anc pendent, na po Riet Campell dir nagut.

RTR actualitads 12:00