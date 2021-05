A la votaziun hai dà 92 Gea per la cunvegna da prestaziun cunter 24 Na. Uschia survegn il Parc Naziunal dal 2021 fin il 2025 annualmain radund 11'000 francs da la vischnanca da S-chanf.

En il rom da questa cunvegna da prestaziun, survegn il Parc Naziunal era ulteriur sustegn ord la regiun, sco era dal chantun.

Il chantun da sia vart metta a disposiziun en total 2,2 milliuns francs per ils proxims onns. Entras quels daners duain 17 projects dal Parc Naziunal Svizzer vegnir sustegnids. Sustegn datti era da la Confederaziun, sco er da las regiuns.

Er ulteriuras fatschentas èn approvadas

Er las autras fatschentas ha il suveran da S-chanf approvà. Vul dir il contract per la furniziun da chalur a distanza cun Joos Simon Salzgeber, in credit da 320'000 francs per la renovaziun dals rempars e la montascha da novs rempars da lavinas a Murtèr ed in credit da 720'000 per lavurs d'infrastructura e la via chantunala Chapella.