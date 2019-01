L'atun 2017 ha la Polizia chantunala abolì la gruppa da sfunsaders. Ina gruppa da lavur ha lura rimnà ideas, co organisar il salvament or da l'aua en l'avegnir, surtut sin ils lais da l'Engiadin'Ota. Il rapport era empermess per la fin dal 2018, n'è dentant anc adina betg sin maisa.

Salvament or da l'aua – Co vinavant?

Sin ils lais da l'Engiadin'Ota han lieu la stad ma era l'enviern numerusas occurrenzas. Ed era sche las vischnancas na surpiglian betg la responsabladad dad ir sin ils lais schelads, per il salvament èn ellas tuttina responsablas.

Tar accidents als, sin ils ubain en ils lais da l'Engiadin'Ota vegnan savens ils pumpiers Trais Lejs clamads, quels da Malögia, Segl e Silvaplauna. Il problem è dentant, che quels n'èn betg scolads ed equipads adequatamain.

Salvament duai survegnir in tetg

Per ils presidents communals da la Regiun Malögia è perquai cler, ch'i dovra in tetg per il salvament or da l'aua, in tetg chantunal ni in tetg regiunal. Sco quel pudess guardar ora è anc avert.

Ins spetga perquai cun brama sin il rapport davart il salvament or da l'aua dal chantun. In rapport cun las ideas ch'ina gruppa da lavur sut la batgetta dal cusseglier guvernativ Christian Rathgeb aveva rimnà e discutà suenter l'aboliziun da la gruppa da sfunsaders tras la Polizia chantunala l'atun 2017.

RR actualitad 17:00