Samedan: Blues en ufficina

Il festival da Blues «out of the Blues» a Samedan porscha per la 13avla giada musica da Blues a Samedan.

«Out of the Blues» – cun concerts en dus scrinarias durant trais dis. Il chau dal festival è Romano Romizi. El di che las scrinarias a Samedan sajan lieus magics per concerts da Blues. Il Blues saja numnadamain ina musica da lavurers. Romizi vul porscher ina pussaivladad da stgaudar l'Engiadina durant ils dis fraids dal schaner.

La 13avla ediziun dal «Out of the Blues» è puspè in mix da musica cun nums renumnads da la Svizra sco Marc Amacher. Ma i dat era nums americans sco Jerry Dugger. E surtut vul Romano Romizi sustegnair era giuvens indigens che portan vinavant il blues. Quest onn cun l'Academia Blues Band e cun ils giuvens engiadinais Dirty Carpet.

