La vischnanca ha inoltrà sia candidatura per l’occurrenza naziunala che ha lieu be mintga 14 onns. Quint fan ins cun radund 25’000 participants che frequentan durant in mais il champ federal.

Premissa per insumma inoltrar ina candidatura è in areal da bun 1,2 kilometers quadrat per il champ cun tut las tendas. Ultra da quai sto il lieu esser en vischinanza da guauds, flums e lais cun ina purschida turistica regiunala per far excursiuns e spassegiadas.

Bler sustegn

La regiun enturn Samedan accumpleschia tut quellas premissas, uschia il president communal da Samedan, Jon Fadri Huder. Sustegn per la candidatura dettia da tut las varts, quai haja el badà cun elavurar a fitg curta vista il dossier da candidatura. Emprims discurs cun purs, possessurs da terren ed instanzas politicas hajan gia gì lieu.

Blers concurrents

Vegnids a savair ch’els pudessan candidar per il champ «BULA 2021» sajan ils Samedrins numnadamain pir avant in mais. Quant autas che las schanzas dals Engiadinais sajan, na sappian ins anc betg dir. Sco che Michael Hugentobler da la suprastanza Bula21 ha ditg ad RTR, vegnian ils numerus dossiers da candidatura valitads d’ina suprastanza dad 8 commembers, a partir da proxim’emna.

La decisiun per il lieu dal proxim champ naziunal da battasendas il 2021, vegn spetgada anc quest atun, uschia Hugentobler.

