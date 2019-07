Il manader da gestiun, Robert Grossmann banduna ses post il november dal 2020. Quai per far plaz a forzas pli giuvnas, sco che l’artist ha confermà ad RTR.

Il svilup tecnic dals ultims onns saja ì per part memia svelt per el, surtut a reguard social media, uschia Robert Grossmann envers RTR. Ch'el saja persvas ch’ina nova persuna al timun da la Chesa Planta a Samedan saja pli adattada per interagir en connex cun realisar occurrenzas e surtut er vender quellas sin tut ils chanals.

Uss èsi propi uschè lunsch

Robert Grossmann haja gia vulì demissiunar ses post da 30% il november da l’onn passà. Il cussegl da fundaziun haja dentant pudì persvader l’artist e musicist da prolungar ses engaschi anc per ulteriurs dus onns. La decisiun da chalar saja uss dentant definitiva.

Nova scua...

El possia surdar ina gestiun cun finanzas puspè solidas, uschia Robert Grossmann. Ils contacts sco artist e musicist ha el er adina puspè pudì trair a niz per ils programs stagiunals da la Fundaziun Chesa Planta. Grossmann è persvas che l’interess per succeder ad el sco manader da gestiun è grond. La plazza vegnia scritta or il schaner 2020.

Robert Grossmann è dapi il 2013 responsabel per il program da cultura sco er per la preschentaziun ed inscenaziun da la chasa entamez Samedan.

