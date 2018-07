La vischnanca da Samedan ha d’investir 4.3 milliuns francs en la sanaziun da las installaziun existentas. La funtauna Val Champagna è numnadamain la pitga principala dal provediment d’aua per la vischnanca che dovra en media 3,9 milliuns liters il di.

Ils custs en survista Mesiras provediment Val Champagna

cust incl. TSP

Provisori per sviar funtauna

60'000 Lavurs da sbuvada

120'000 Construcziun nov chanal da funtauna

700'000 Reservuar provisoric

30'000 Sbuvada e lavur da fundament nov reservuar

100'000 Nov reservuar incl. pre-batschigl

570'000 Attatg reservuar

70'000 Fundament per edifizi da filtraziun

190'000 Nov edifizi da filtraziun

1'420'000 Equipament electro-mecanica

860'000 Installaziun electro-mecanica

180'000 Project cumplet per sanaziun provediment d'aua Val Champagna

4'300'000

Sanaziun urgenta

L’incassament e la chombra d’aua sa preschentan anc adina en lur construcziun dals emprims temps ed han uss da vegnir sanads urgentamain, ha declerà il president communal, Jon Fadri Huder.

Prescripziuns pli severas

Per consequenza da las limitas pli restrictivas per elements geo-gens en concentraziun minimala che l’Uffizi federal da sanadad publica ha dispost per l’aua da baiver, sto la vischnanca prender ultra da quai er mesiras per tegnair en las valurs maximalas.

Puspè «up to date»

Cun la construcziun d’in nov incassament d’aua, ina nova chombra d’aua e cun l’installaziun d’implant da filtraziun vegn il provediment d’aua Val Champagna modernisà cumplettamain ed uschia er adattà a las prescripziuns actualas.

En ina consultaziun preliminara tracta la radunanza communala dals 12 da fanadur la dumonda da credit per il project. Sur da quel ha il suveran da Samedan da decider a l’urna ils 23 da settember 2018.

