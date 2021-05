Il mardi en damaun hai dà a Samedan in accident da lavur. In lavurer saja sa blessà grevamain al chau, communitgescha la Polizia chantunala. Al plazzal Promulins eran lavurers vidlonder da stgargiar moduls da laina d'in camiun. Tar in da quels moduls è restà tatgà in lain a quatter chantuns. Quest lain è lura dà davent ed ha tutgà ord in'autezza da 7 meters il camiunist che steva dasper il camiun. L'um grevblessà è vegnì sgulà da la Rega en l'Ospital chantunal a Cuira.