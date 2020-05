Samedan sto tschertgar in nov president communal. Il president en uffizi, Jon Fadri Huder na candidescha betg pli da las elecziuns da l'atun che vegn. Quai ha el communitgà oz a las medias. Huder è stà otg onns a la testa da Samedan.

Tenor la communicaziun guarda el enavos sin in temp d'uffizi intensiv ed interessant. El haja adina dastgà quintar cun il sustegn da collavuraturs e collavuraturs en l'administraziun communala ed engrazia a tals per la loialitad. Plinavant engrazia el al suveran da Samedan per la fiduzia.