Sgols da l'exteriur cun passagiers pon be pli platgar a Turitg, Genevra e Basilea, questa ordinaziun da l'Uffizi federal d'aviatica civila (BAZL) vala dapi ils 25 da mars. Atterraments sin autras plazzas aviaticas cun dazi èn scumandads.

Per la plazza aviatica da Samedan vul quai dir, ch'ella porscha be pli in minimum da servetschs.

Cunquai che nus avain 90% sgols turistics n'avain nus uss quasi nagin traffic aviatic pli.

La plazza aviatica è be pli averta sin dumonda. Quai vala surtut per aviuns cun in pais da sur trais tonnas. Tals pon far ina dumonda e sche la relevanza saja dada vegnia la plazza averta per quest curt temp.

Nus ponderain però bain sch'i fa senn da mobilisar la controlla dal traffic aviatic, il salvament e tuts ch'i dovra per in unic sgol.

Vinavant lubì restan sgols da salvament e da mantegniment. Sco quel dal jet da la Rega ch'è stà en Engiadina quests dis per in transport d'in pazient. Ed era sgols da helicopters restan lubids. Sco Corrado Manzoni ha ditg envers RTR sajan quai dentant mo pli fitg paucs sgols, tant sco tar la Rega sco era tar las fatschentas indigenas da helicopters.

Consequenzas massivas

Da serrar la plazza aviatica cumplettamain na saja nagin tema, di il manader da gestiun. Quai pervia da l'incumbensa publica ch'ins haja. Las consequenzas sajan dentant massivas. La stagiun auta dura enfin Pasca e durant fins d'emna cun bell'aura hajan ins senza problems 30-35 moviments da jets e passa 100 da helicopters. I saja perquai vegnì annunzià lavur curta.

Pli severas na possian las restricziuns dentant betg pli daventar. Tenor Corrado Manzoni hajan ins cuntanschì a Samedan il punct maximal pussaivel.