La vischnanca da Samedan ha fatg l'onn passà in gudogn da 130'000 francs. Budgetà era in surpli d'expensas da bunamain in milliun francs. Sco quai che la vischnanca communitgescha muntan las investiziuns ad 1,2 milliuns francs. Quellas han pudì vegnir finanziadas ord l'atgna cassa. Samedan ha pudì reducir il daivets da banca ed emprests l'onn passà per 5 sin 32 milliuns francs. Il quint 2018 sto anc vegnir approvà da la radunanza communala.

