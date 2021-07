Suenter che la regenza ed il tribunal administrativ han refusà cumplettamain in recurs cunter la planisaziun da l'areal da la staziun a Samedan, è quel vegnì tratg vinavant tar il tribunal federal. Quai ha ditg Gian Peter Niggli, il president communal da Samedan envers RTR. Sin il territori da la staziun a Samedan è planisà in center regiunal dal chantun per metter sut in tetg indesch servetschs chantunals.

Retard d’almain dus onns

Previs era da cumenzar cun las lavurs da construcziun l’onn 2022. Tenor Gian Peter Niggli datti però in retard d’almain dus onns. El fa numnadamain quint cun ina decisiun dal tribunal federal il pli baud en dus onns. Per Samedan haja il project ina grond’impurtanza e perquai s’engascha la vischnanca cun tutta forza per la realisaziun dal center, uschia Niggli.

La realisaziun dal center administrativ regiunal a Samedan fa part a la strategia chantunala d'immobiglias. Quella prevesa d'installar totalmain nov centers regiunals en tut il Chantun.